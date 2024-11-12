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Пассажирка получила ожоги во время турбулентности и потребовала $5 млн у авиакомпании

Пассажирка, получившая во время полета ожоги, потребовала у авиакомпании $5 млн

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Depositphotos

Жительница Нью-Йорка требует $5 млн у авиакомпании из-за чая, который вылился и обжег ее во время полета. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 18 февраля, когда рейс из Нью-Йорка в Каир попал в турбулентность. 35-летняя Эсраа Хезейн, составившая иск к авиакомпании EgyptAir, утверждает, что обжигающий чай, налитый в чашку без крышки, выплеснулся прямо на нее из-за сломанного столика. Емкость, в которой находился напиток, упала с подставки и опрокинулась на женщину, однако экипаж не приостановил раздачу продуктов питания.

Пострадавшая также винит авиакомпанию в том, что бортпроводники не предупредили пассажиров о надвигающейся турбулентности. В результате Хезейн получила серьезные травмы — ожоги второй степени в нижней части живота, на правой внутренней стороне бедра и ягодицах. В авиакомпании не стали комментировать адресованные ее сотрудникам обвинения.

Ранее отель заплатил клиентке $1 млн из-за незваного гостя, который залез к ней в постель.

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