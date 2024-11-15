Синоптик раскрыла, когда в Москву придет метеорологическая зима

В предстоящую субботу в Москве сохранятся небольшие осадки. Температура воздуха ночью будет отрицательная, однако днем ожидается +3...+5°C, поэтому выпавший в пятницу снег будет таять. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В воскресенье, по ее словам, существенных осадков не ожидается, а температура будет положительной, как днем, так и ночью.

«В начале следующей недели также существенных осадков не ожидается, а вот в середине недели уже вновь будут дожди, а в конце недели погода может поменяться в сторону более зимних процессов. Сильное понижение температуры и метеорологическая зима придут к нам в последние пять дней ноября», — рассказала синоптик.

До этого метеорологи рассказали, что в этом году в Москве и области в начале декабря будут температурные колебания от -3 до -7°C, а потом потепление до плюсовых значений. Настоящие зимние морозы придут в столицу не раньше конца первой декады декабря. А в новогоднюю ночь температура будет ниже климатической нормы.

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