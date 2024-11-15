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Россиянин пришел к 90-летней соседке и изнасиловал ее

«Пятый канал»: в Башкирии мужчина изнасиловал 90-летнюю соседку

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Global Look Press

В Башкирии 38-летний мужчина над ругался над пожилой женщиной. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, все произошло в деревне Седяш Караидельского района 13 ноября. Около шести утра мужчина напал на 90-летнюю пенсионерку и совершил в отношении нее насильственные действия. Информация о состоянии потерпевшей, а также при каких обстоятельствах агрессор совершил преступление, отсутствует.

До этого во Флориде 14-летний школьник признался в изнасиловании 91-летней женщины, Подросток проник в дом к соседке ночью. После совершения преступления школьник скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, ее пришлось госпитализировать. Американка рассказала, что узнала насильника: юноша проживал по соседству и иногда заходил в гости.

Ранее россиянин пришел в гости к другу и жестоко избил его 84-летнюю бабушку.

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