Россиянин пришел к 90-летней соседке и изнасиловал ее

В Башкирии 38-летний мужчина над ругался над пожилой женщиной. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, все произошло в деревне Седяш Караидельского района 13 ноября. Около шести утра мужчина напал на 90-летнюю пенсионерку и совершил в отношении нее насильственные действия. Информация о состоянии потерпевшей, а также при каких обстоятельствах агрессор совершил преступление, отсутствует.

До этого во Флориде 14-летний школьник признался в изнасиловании 91-летней женщины, Подросток проник в дом к соседке ночью. После совершения преступления школьник скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, ее пришлось госпитализировать. Американка рассказала, что узнала насильника: юноша проживал по соседству и иногда заходил в гости.

Ранее россиянин пришел в гости к другу и жестоко избил его 84-летнюю бабушку.