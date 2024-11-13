Школьник изнасиловал 91-летнюю пенсионерку в ее доме

Во Флориде 14-летний школьник признался в изнасиловании пожилой женщины, мальчик проник в дом к соседке ночью. Об этом сообщает портал WESH.

Инцидент произошел в июне 2024 года. Джесс Стоун пробрался в дом к соседке, он несколько раз ударил спящую 91-летнюю женщину, набросился на нее и изнасиловал. После совершения преступления школьник скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, ее пришлось госпитализировать.

Позже американка рассказала, что была знакома с насильником, мальчик проживал по соседству и иногда заходил к ней в гости. Полицейским удалось опознать нападавшего с помощью видео, снятого одним из соседей женщины, и ДНК-экспертизы. Он признал себя виновным в совершении преступления.

До этого сообщалось, что жителя Ленобласти подозревают в изнасиловании пенсионерки. Злоумышленник, который был другом сына 68-летней женщины, пришел к ней домой. Во время визита 42-летний гость избил пожилую женщину, после чего изнасиловал. Затем россиянин скрылся с места, а пенсионерка вызвала сотрудников правоохранительных органов. В отношении насильника возбудили уголовное дело об изнасиловании.

Ранее россиянин пришел в гости к другу и жестоко избил его 84-летнюю бабушку.