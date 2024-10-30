Россиянин пришел в гости к другу и жестоко избил его 84-летнюю бабушку

В Железногорске задержан подозреваемый в нападении на 84-летнюю пенсионерку, избитую женщину спасти не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 29 октября, жестоко избитую пенсионерку в квартире нашли соседи, спасти пострадавшую не удалось. Как установили следователи, пожилая женщина находилась у себя дома, когда в гости к ее внуку пришел знакомый. Мужчина беспрепятственно вошел в квартиру, женщина стала его прогонять. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил пенсионерку в голову, после чего скрылся.

Подозреваемого в нападении удалось задержать. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Мотивы его поступка и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Омской области внук избил бабушку и ударил ее ножом из-за просьбы сделать музыку тише. Спасти пожилую женщину не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее рецидивист из Ленобласти изнасиловал пожилую мать друга.