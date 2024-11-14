Законопроект о введении рублевых счетов для выплат иноагентам внесен в Госдуму

Законопроект о введении рублевых специальных счетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности внесен в Госдуму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Думы Василий Пискарев.

Авторами проекта стали 429 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Принимаемые меры соразмерны тем угрозам безопасности страны, которые исходят от иноагентов. Ранее нами уже принято более 40 федеральных законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие вмешательству в наши внутренние дела, и эта работа продолжается», — написал Пискарев.

14 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму внесут законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат россиян со статусом иноагента за их интеллектуальную деятельность. Ко второму чтению, по словам Володина, проект хотят дополнить возможностью отправлять на спецсчета деньги от продажи имущества, сдачи в аренду и «иных доходов». Спикер ГД добавил, что люди с таким статусом смогут распоряжаться денежными средствами только после его отмены. При этом по решению суда эти деньги смогут зачислять в бюджет страны.

До этого Володин сообщал, что людям, признанным иноагентами, могут запретить выводить за границу деньги со специальных рублевых счетов. По его словам, такая мера прорабатывалась в Госдуме.

Ранее были названы звезды, которые больше всего пострадают из-за спецсчетов для иноагентов.