Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Законопроект о введении рублевых счетов для выплат иноагентам внесен в Госдуму

Депутат Пискарев: в ГД внесли проект о введении спецсчетов для выплат иноагентам

close
Нина Зотина/РИА Новости

Законопроект о введении рублевых специальных счетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности внесен в Госдуму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Думы Василий Пискарев.

Авторами проекта стали 429 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Принимаемые меры соразмерны тем угрозам безопасности страны, которые исходят от иноагентов. Ранее нами уже принято более 40 федеральных законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие вмешательству в наши внутренние дела, и эта работа продолжается», — написал Пискарев.

14 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму внесут законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат россиян со статусом иноагента за их интеллектуальную деятельность. Ко второму чтению, по словам Володина, проект хотят дополнить возможностью отправлять на спецсчета деньги от продажи имущества, сдачи в аренду и «иных доходов». Спикер ГД добавил, что люди с таким статусом смогут распоряжаться денежными средствами только после его отмены. При этом по решению суда эти деньги смогут зачислять в бюджет страны.

До этого Володин сообщал, что людям, признанным иноагентами, могут запретить выводить за границу деньги со специальных рублевых счетов. По его словам, такая мера прорабатывалась в Госдуме.

Ранее были названы звезды, которые больше всего пострадают из-за спецсчетов для иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами