Массовое отравление грибами произошло на Кубани

В Геленджике более 10 человек попали в больницу с признаками отравления грибами. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

«Не совсем опытные граждане в плане собирательства грибов попадают к нам с признаками отравления. Случаев обращения за осенний период грибной больше десяти. Сейчас три человека находятся в нашем реанимационном отделении, еще двое в реанимации краевых учреждений. У всех из них тяжелейшее отравление грибами. Их состояние характеризуется полиорганной недостаточностью, почечной недостаточностью, печеночной недостаточностью», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части городской больницы курорта Роман Кондратенко.

Возраст пациентов, по словам медика, варьируется от 22 до 70 лет. Среди больных есть одна беременная.

Доктор пояснил, что пациентам проводят серьезные процедуры, такие как гемофильтрация и плазмофильтрация, после чего их состояние стабилизируется. Двоих любителей грибов уже перевели из реанимации в общую палату. Кондратенко подчеркнул, что каждый из случаев серьезный и представлял для жизни отравившегося угрозу.

Медик порекомендовал не рисковать и не употреблять грибы, если есть малейшее сомнение в их съедобности, и выкинуть их, несмотря на затраченные на их сбор труды.

Ранее в Петербурге мужчина попал в реанимацию, отравившись грибами.