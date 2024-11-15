«Салат кислый, котлеты сырые»: родители — о еде в школе Чувашии, где отравились 160 детей

Больше 160 человек отравились в школе №4 Новочебоксарска в Чувашии. Как рассказала «Газете.Ru» мать одной из заболевших девочек, Ксения, ее дочь жаловалась на качество еды в столовой, ночью у ребенка началась рвота. По словам женщины, первые случаи отравления появились пару дней назад, в классе ее дочери заболели 10 детей и учительница.

«Мой ребенок учится в школе №4, во втором классе. У дочки рвота началась сегодня ночью, до этого было все хорошо, никаких жалоб. Известно, что в классе пострадало 10 детей, а в некоторых семьях не по одному человеку. Наша учительница тоже пострадала. Первые заболевшие были в среду, вчера вечером и сегодня ночью началось массово. На еду жалуются дети, говорят, что давали сырые котлеты, у меня дочь практически ничего в школе не ест. Много жалоб, что в столовой и в туалетах нет мыла или оно сильно разбавлено. [После первых случаев] не закрывали столовую», — сказала она.

Ксения отметила, что занятия в школе перевели на дистанционный формат, а врачи предполагают, что это может быть не пищевое отравление, а вирусная инфекция.

«Сегодня ночью директор в чате объявила о дистанционном обучении, хотя сначала предлагали только ввести утренний фильтр и проветривания. Родители возмущались и все-таки решили перевести на дистанционку. До этого молчали, ничего не сообщалось. Учитель говорит, что не знала об обстановке в школе. Врач говорит, что это энтеровирус или ротавирус. Не пищевое отравление, судя по клиническим симптомам. Но нужно сдать анализы для достоверной информации. Взяли мазок и сказали сдать кал. Есть предложение, что это вирусная инфекция. Хотя не исключено, что есть нарушения в столовой тоже. Заболели дети, которые не ели там. На самом деле количество пострадавших больше, чем пишут. Потому что в каждом классе по 10 и более человек», — подчеркнула она.

Еще одна родительница Наталья в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что ее дочь жаловалась на «кислый салат» в школьной столовой — теперь у девочки рвота и диарея, а у ее брата — температура.

«У меня двое детей и оба учатся в Новочебоксарском кадетском лицее (школа №10), но сейчас обучаются в школе №4, потому что наша на ремонте. Младшая ходит в первый класс. В понедельник 11 ноября пришла из школы бледная, ее вырвало и была диарея. Сказала, что салат был кислый. По сегодняшний день в школу не ходила. Старший ходит в шестой класс, сейчас лежит с температурой и рвотой, ждем врача. В школах еда всегда холодная и невкусная», — уточнила она.

Местная жительница Стася заявила, что ее дети также жаловались на питание, которое было «то холодное, то сырое, то соленое». При этом, по данным женщины, многие заболевшие лечатся дома, не обращаясь в больницу.

15 ноября минздрав Чувашии сообщил, что после массового заболевания школьников, питавшихся в столовой школы №4 в Новочебоксарске, за помощью к врачам обратились 163 человека. В ведомстве уточнили, что по линии скорой помощи поступило 34 обращения, в том числе 33 — от детей, пять учеников госпитализированы, еще 129 человек обратились за амбулаторной помощью.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в пищеблоке школы был обнаружен РНК норовируса. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в сургутском кардиоцентре произошло массовое отравление пациентов.