В Белоруссии не планируется повышение пенсионного возраста

Вопрос повышения пенсионного возраста на повестке в Белоруссии не стоит. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, ее слова приводит госагентство «Белта».

«Хочу заверить, что в нашей стране на повестке не стоит такой вопрос. Увеличение пенсионного возраста для наших граждан не планируется», — сказала Павлюченко.

Она напомнила, что в Белоруссии пенсионный возраст для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года. Право на пенсию по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста имеют женщины при общем стаже не менее 20 лет и мужчины — при общем стаже не менее 25 лет.

С 2017 по 2022 год в Беларуси происходило ежегодное повышение пенсионного возраста на полгода.

До этого власти Китая одобрили повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов. Для мужчин пенсионный возраст поднимут на три года — с 60 до 63 лет. Женщины, занимающие руководящие должности, смогут выйти на пенсию в 58 лет, рядовые сотрудницы — в 55 лет. На сегодняшний день в Китае пенсионный возраст женщин составляет 50 лет.

Ранее в Госдуме рассказали, стоит ли ждать повышения пенсионного возраста в России.