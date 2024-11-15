Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии не планируется повышение пенсионного возраста

Министр Павлюченко: повышение пенсионного возраста в Белоруссии не планируется

close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вопрос повышения пенсионного возраста на повестке в Белоруссии не стоит. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, ее слова приводит госагентство «Белта».

«Хочу заверить, что в нашей стране на повестке не стоит такой вопрос. Увеличение пенсионного возраста для наших граждан не планируется», — сказала Павлюченко.

Она напомнила, что в Белоруссии пенсионный возраст для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года. Право на пенсию по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста имеют женщины при общем стаже не менее 20 лет и мужчины — при общем стаже не менее 25 лет.

С 2017 по 2022 год в Беларуси происходило ежегодное повышение пенсионного возраста на полгода.

До этого власти Китая одобрили повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов. Для мужчин пенсионный возраст поднимут на три года — с 60 до 63 лет. Женщины, занимающие руководящие должности, смогут выйти на пенсию в 58 лет, рядовые сотрудницы — в 55 лет. На сегодняшний день в Китае пенсионный возраст женщин составляет 50 лет.

Ранее в Госдуме рассказали, стоит ли ждать повышения пенсионного возраста в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами