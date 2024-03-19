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В Госдуме рассказали, стоит ли ждать повышения пенсионного возраста в России

Бессараб: власти не обсуждают повышение пенсионного возраста в России

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские власти не обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, такая тема даже не поднимается. Об этом «Газете.Ru» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Нет, нет, ни в коем случае не обсуждается и не поднимается (этот вопрос. — «Газета.Ru»), потому что все необходимые, достаточные изменения в пенсионное законодательство уже введены. У нас сейчас идет переходная период именно к пенсионному возрасту», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что в этом году на пенсию могут выйти женщины 58 лет и мужчины в 63 лет. Нужно иметь 15 лет трудового стажа и 28 баллов из индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2028 году нужно будет иметь также 15 лет страхового стажа и уже 30 баллов.

«Требования к трудовому стажу к 2030 году также не будут повышаться», — заключила Бессараб.

Россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить, рассказала Бессараб «Газете.Ru». Но можно приобрести не более половины стажа в случае его нехватки.

Ранее в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет.

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