Китай собрался повысить пенсионный возраст

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), исполняющее роль парламента КНР, одобрило повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов, сообщает агентство «Синьхуа».

В публикации отмечается, что для мужчин пенсионный возраст поднимут на три года — с 60 до 63 лет. Для женщин на руководящих должностях пенсия будет начинаться в 58 лет, для сотрудниц — в 55 лет. На сегодняшний день в Китае пенсионный возраст женщин начинается в 50 лет.

Агентство подчеркивается, что изменения стартуют в 2025 году и растянутся на 15 лет. С 2030 года срок уплаты базовых взносов, необходимых для получения пенсии, начнут увеличивать с 15 до 20 лет.

Также гражданам Китая планируют предоставить право выйти на досрочную пенсию на три года раньше достижения минимального стажа, но не раньше, чем разрешает действующее законодательство.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 октября 2024 года в России повысятся выплаты военным пенсионерам, их размер проиндексируют на 5,1%.

Ранее в Госдуме оценили идею повысить МРОТ до 30 тысяч рублей.