Гладков объяснил, почему подорвавшийся на мине ВСУ белгородец не получит компенсацию

Мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Дроновка Грайворонского округа, куда въезд ограничен с 28 августа 2024 года. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Именно потому, что въезд в данный населенный пункт закрыт, мы, к сожалению, не сможем выплатить пострадавшему мужчине компенсацию за ранение», — написал глава региона.

По его словам, это не первый раз, когда белгородец лишается выплат из-за ранения на закрытой территории. При этом все компенсации людям, пострадавшим от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в открытых населенных пунктах, по-прежнему действуют в полной мере.

Мужчина был доставлен в Грайворонскую больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица, отметил Гладков.

Губернатор призвал жителей области беречь себя и напомнил, что посещать закрытые населенные пункты крайне не рекомендуется, поскольку там очень опасно.

До этого Гладков заявил, что российское правительство выделило Белгородской области 350 млн рублей для компенсации вынужденного простоя предприятий и сотрудников из-за атак со стороны ВСУ.

Ранее у белгородцев появилась возможность компенсировать аренду жилья на «Госуслугах».