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Российские туристы запуганы обилием ядовитых морских змей на курортах Филиппин

SHOT: россияне отказываются от путевок на Филиппины из-за ядовитых морских змей

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Global Look Press

Российские туристы, напуганные смертоносными морскими змеями на Филиппинах, отказываются от экстремального отдыха и даже возвращают путевки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, отдыхающие замечают, что змеи, укусы которых могут быть смертельными, все чаще встречаются в океане. Обычно они перемещаются по дну и прячутся в песке, но порой всплывают на поверхность, неожиданно появляясь рядом с дайверами. Вдобавок, в период спаривания самцы могут проявлять особенно агрессивное поведение.

По данным источника, россияне на Филиппинах все чаще предпочитают плавать в бассейнах при отелях, чтобы не пересекаться с опасными пресмыкающимися. Некоторые соотечественники даже отказываются от поездок в эту страну и возвращают путевки. Однако обычно туроператоры заранее предупреждают путешественников о потенциальных угрозах в экзотических странах.

До этого в Австралии родители нашли среди игрушек в детской колыбельке притаившуюся ядовитую змею.

Ранее москвич нашел змею в автомобиле каршеринга.

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