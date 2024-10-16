Москвич нашел змею в автомобиле каршеринга

Москвич решил воспользоваться услугами каршеринга и нашел в автомобиле змею, которая выползла на приборную панель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Рептилия была обнаружена в авто 15 октября, пользователь сервиса каршеринга проверил машину и уже собирался поехать, когда на приборную панель выползла небольшая змея. Москвич сообщил о произошедшем в компанию, на место были вызваны сотрудники МЧС, но поймать змею не удалось.

Спасатели порекомендовали загнать авто в теплое место и ждать, когда змея снова выползет наружу, спустя час рептилию удалось отловить. По предварительной информации это был Маисовый полоз — небольшая неядовитая змея, которая обитает в Северной Америке. Вид популярен у любителей рептилий. Как она оказалась в машине каршеринга, предстоит установить.

До этого сообщалось, что механик автосервиса во время ремонта обнаружил в Lexus из каршеринга 71 сверток с подозрительным веществом. Мужчина рассказал о находке своему начальнику, который сначала распорядился выбросить подозрительные пакеты. Затем, узнав о количестве обнаруженных веществ, он обратился в полицию. Свертки направлены на экспертизу, ведется розыск их владельца.

Ранее девушка арендовала каршеринговый авто, разобранный злоумышленниками на запчасти.