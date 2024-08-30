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Родители нашли ядовитую змею в детской колыбельке среди игрушек

В Австралии родители обнаружили ядовитую змею среди игрушек в детской колыбельке

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Pexels

В Австралии родители нашли среди игрушек в детской колыбельке притаившуюся ядовитую змею. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации издания, рептилия притаилась среди мягких игрушек в колыбельке, куда собирались укладывать спать маленькую девочку. Родителям повезло заметить змею до того, как они положили туда ребенка.

По окрасу взрослые определили, что рептилия является ядовитой, и решили обезопасить себя, вызвав профессионального ловца змей. Оказалось, что она заползла в дом через открытую дверь. Ее идентифицировали как черную ехидну, которая также известна, как черный краснобрюхий аспид.

Отмечается, что укус такой рептилии способен вызвать значительное отравление. Эти змеи распространены в Восточной Австралии.

Ранее мужчина избил змею ершиком за то, что она заползла к нему в унитаз и укусила.

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