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В самарском аэропорту проводится эвакуация

В самарском аэропорту Курумоч произошла эвакуация пассажиров

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Екатерина Штукина/РИА Новости

В аэропорту «Курумоч» города Самары происходила эвакуация людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Тольятти».

«Оказывается проводилась проверка системы противопожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Накануне из здания торгово-развлекательного комплекса «Аврора» в Самаре также эвакуировали людей. По предварительным причинам, это произошло из-за задымления.

Эвакуацию пассажиров и сотрудников весной объявляли на территории Омского аэропорта имени Д. М. Карбышева. На фотографиях с места событий, которые появились в сети, можно увидеть собравшуюся перед воздушной гаванью толпу.

Также сообщалось, что после анонимного сообщения о заложенной бомбе полиция провела частичную эвакуацию пассажиров из парижского аэропорта Орли.
До этого в аэропорту Иркутска пассажир едва не сорвал вылет самолета, заявив о бомбе в своей сумке.

Ранее в аэропортах Астрахани и Волгограда вводился план «Ковер».

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