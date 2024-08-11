«Еда отвратительная»: жительница Сургута — о питании в кардиоцентре, где массово отравились пациенты

Массовое отравление пациентов в кардиоцентре в Сургуте могло произойти из-за яиц. Таким предположением в беседе с «Газетой.Ru» поделилась дочь одной из пострадавших Ирина. Женщина отметила, что больных во время лечения кормят «отвратительно», а для диабетиков нет отдельного питания.

«Еда отвратительная, все дают холодное. На все отделение — одна микроволновка. Мать — диабетик, ей многое из того, чем кормят, противопоказано. То есть для таких больных не предусмотрен спецстол. У нее подозрение на яйца. Я утверждать не буду, но маме показалось подозрительным именно яйцо, которое она съела. Какие симптомы? Температура и понос, извините за подробности», — сказала она.

11 августа департамент здравоохранения Югры сообщил, что 94 пациента кардиоцентра в Сургуте отравились едой. По данным ведомства, 68 человек были госпитализированы в инфекционный стационар.

Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, у пациентов выявили сальмонеллез. В медучреждении проводится эпидемиологическое расследование: были отобраны пробы продукции для проведения лабораторного анализа, также обследуется персонал пищеблока, его работа приостановлена.

Ранее стало известно о массовом отравлении детей в пензенском лагере «Белка».