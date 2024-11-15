«Люди периодически кричат «Россия!»: жительница Абхазии — об обстановке в Сухуме

Участники митинга оппозиции в абхазском Сухуме периодически кричат «Россия», выражая свою поддержку, рассказала «Газете.Ru» очевидица событий Аста. По ее словам, в настоящий момент стычек протестующих с полицией нет, люди «мирно стоят и ждут» решения спикера парламента.

«В данный момент спикер парламента Лаша Ашуба с несколькими депутатами ведет переговоры. Как слышно из разговоров, со стороной власти. Переговоры шли в здании СКБ, сейчас они снова вернулись в здание администрации президента. В целом обстановка тихая, люди стоят и ждут какого-то решения. Количество людей сложно сказать, несколько сотен, а может и тысячи, потому что люди стоят возле всего комплекса правительственных зданий на набережной столицы. На данный момент никаких стычек, по крайней мере, со стороны администрации президента нет. Люди просто мирно стоят, разговаривают и ждут какого-то решения от спикера парламента в первую очередь», — сказала Аста.

По словам жительницы Абхазии, со стороны парламента обстановка тоже спокойная.

«Люди периодически кричат «Россия», тем самым,высказывая свою поддержку и приверженность политике России в целом. До этого, когда все начиналось, была разрушена ограда, которую не так давно делали. Вот со стороны парламента ограда больше пострадала, и со стороны администрации президента также частично разрушили. А еще говорят, что самого президента в администрации нет, возможно, он был в СКБ, куда направлялся спикер. Но ничего не утверждаю», — заключила Аста.

15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа. Парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии.

Оппозиция в Абхазии на фоне возобновления протестов призвала провести отмененную сессию и проголосовать против спорного соглашения.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию уличных протестов в Сухуме.

Ранее стало известно о действиях президента Абхазии на фоне протестов в Сухуме.