В Ростовской области десять председателей и судей подали в отставку

В Ростове-на-Дону и Ростовской области сразу 10 председателей и судей подали в отставку. Об этом сообщили на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.

По данным пресс-службы, свои полномочия сложили судьи Ростовского областного суда Александра Микулина и Ирина Худякова, председатель Ворошиловского суда Дмитрий Григорьев, председатель Кировского районного суда Али Хайбулаев, председатель Шахтинского городского суда Лариса Коротун, председатель Белокалитвинского городского суда Александр Емелин, председатель Красносулинского районного суда Валерий Орлов, председатель Миллеровского районного суда Максим Корчинов, судья Миллеровского районного суда Анжела Шоркина и председатель Пролетарского районного суда Алексей Берестов.

Этим же утром глава Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку. Депутаты городской думы Самары приняли ее отставку. Исполняющим обязанности мэра назначен первый замглавы города Иван Носков.

Ранее курский губернатор под крики «уволить» снял с поста главу района.