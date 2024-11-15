Мэр Самары ушла в отставку

Глава Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Депутаты городской думы Самары приняли отставку Лапушкиной. Исполняющим обязанности мэра назначен первый замглавы города Иван Носков.

Как отмечает издание 63.ru, горожане полтора месяца не видели мэра города на своем рабочем месте. Оказалось, что в это время она была в отпуске, во время которого ее полномочия исполнял бывший глава Дзержинска Носков.

Лапушкина, считает издание, после увольнения может занять пост уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Заявление о досрочном прекращении полномочий она подала 13 ноября, сообщил спикер городского парламента Алексей Дегтев.

В октябре стало известно, что экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ушедшего с поста в мае, допросили в рамках двух уголовных дел, расследуемых главным следственным управлением областного главного управления МВД. Первое дело связано с мошенничеством в АНО «Институт регионального развития», а второе — с превышением должностных полномочий неустановленными лицами из числа чиновников правительства региона при передаче девелоперской компании земельных участков в долгосрочную аренду без проведения конкурса.

Ранее курский губернатор под крики «уволить» снял с поста главу района.