В парижском аэропорту Орли полиция провела частичную эвакуацию из-за сообщения о бомбе

После анонимного сообщения о заложенной бомбе полиция провела частичную эвакуацию пассажиров из парижского аэропорта Орли. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает газета Parisien.

По имеющимся сведениям, неизвестный мужчина позвонил в полицию и заявил, что заложил бомбу в туалете аэропорта. В связи с этим полиция приняла решение провести немедленную эвакуацию пассажиров из двух терминалов. Судя по всему, сообщение оказалось ложным, так как тщательное обследование территории аэропорта с помощью служебных собак не выявило никаких взрывных устройств.

Спустя чуть более часа терминалы были вновь открыты для пассажиров.

До этого в аэропорту Иркутска пассажир едва не сорвал вылет самолета, заявив о бомбе в своей сумке.

Ранее в аэропорту Японии задержали 200 рейсов из-за пропажи ножниц из магазина.