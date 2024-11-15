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Россиян призвали не ездить за границу «дикарями»

Турэксперт Мкртчян: за границу нужно ездить только через туроператоров

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Depositphotos

Путешествовать за границу «дикарями» довольно опасно — лучше всегда делать это с помощью туроператоров. В случае каких-то непредвиденных ситуаций агентство, где приобретались путевки, будет нести ответственность, отметил в беседе с НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Напомним, на Бали до этого застряли российские туристы из-за извержения вулкана — они ждали, когда вновь заработают аэропорты. К настоящему моменту перелеты восстановили, сегодняшние рейсы уже выполняются без задержек. Среди тех, кто не мог улететь из Индонезии, было всего 5% российских туристов, отметил Мкртчян. Он подчеркнул важность того, как именно туристы прибыли в страну.

«Тут большой нюанс в том, организованный ли человек турист или нет. Если нет, то он сам по себе. Если человек организованный турист, то за него отвечают и платят деньги за питание и проживание туроператоры», — подчеркнул эксперт.

Он порекомендовал при поездках за границу всегда стараться покупать путевку в турагентстве, подчеркнув, что на Бали с организованными туристами все было благополучно — их бесплатно накормили и разместили в гостиницах. Этот случай, по мнению специалиста, стал доказательством того, что лучше отказаться от поездки за рубеж «дикарем».

Ранее туроператор отказался компенсировать путевку россиянке, сломавшей на отдыхе спину.

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