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На Бали восстановили авиасообщение после извержения вулкана

Минтуризма Индонезии: на Бали возобновились перелеты после извержения вулкана

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Телеграм-канал SHOT

Организация полетов на острове Бали пришла в норму после временных задержек, связанных с извержением вулкана на острове Флорес. Об этом сообщили в министерстве туризма Индонезии, передает РИА Новости.

«Сегодняшние рейсы в основном выполнялись без задержек. Не было задержек и отмен, связанных с вулканической активностью», — говорится в сообщении.

По данным минтуризма, пик задержек пришелся на 13 ноября.

Вулкан Левотоби Лаки-лаки на индонезийском туристическом острове Флорес начал извергаться в ночь на 4 ноября. Извержение сопровождалось выбросом пепла на высоту 2 км. В близлежащих поселениях произошло несколько пожаров. В данный момент активность вулкана продолжается.

Сообщалось, что пепел может дойти до Бали. На фоне этого авиакомпании массово отменяют международные рейсы в Индонезию и обратно, число отмененных перелетов уже превысило 80.

14 ноября стало известно, что российские туристы застряли на Бали из-за извержения вулкана, они ждут возобновления рейсов в аэропорту. По словам одной из туристок, она вторые сутки не может вылететь и ночует в аэропорту Денпасар. Она добавила, что ожидающим не предоставили отеля, воды и питания.

Ранее туристы застряли на канатной дороге на Эльбрусе.

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