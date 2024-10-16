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Туроператор отказался компенсировать путевку россиянке, сломавшей на отдыхе спину

Туроператор не стал компенсировать путевку сломавшей в Турции спину россиянке

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Москвичка возмутилась отказом туроператора возвращать ей стоимость путевки и выплачивать компенсацию морального вреда, после того как на отдыхе в Турции она попала в ДТП и сильно пострадала. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказала 21-летняя потерпевшая, в августе 2024 года она отправилась на отдых в Бодрум по путевке туроператора Anex. Девушка утверждает, что по приезде приобрела у представителя компании билет на экскурсию, на которой предполагалась прогулка по реке Дальян и осмотр ущелья. 8 августа, в день тура, водитель автобуса, в котором находилась девушка, не справился с управлением и улетел в кювет. 21-летней россиянке потребовалась помощь скорой: ее доставили в больницу города Милас, где диагностировали ей перелом позвонка грудного отдела. Во время операции ей установили титановые штифты.

Девушка отметила, что страховая полностью компенсировала операцию, по возвращении в Москву пациентка делала КТ и покупала корсет уже за свои деньги. Потерпевшая обратилась к туроператору с претензией, что из-за травмы пока не может работать, а также теперь ей запрещено рожать естественным путем. Она рассчитывала вернуть стоимость путевки и получить компенсацию морального вреда. Но компания не пошла на встречу туристке, заявив, что гид, оформлявший экскурсию, был сотрудником принимающей компании.

Ранее российской туристке, пострадавшей в ДТП в Турции, предложили компенсировать ущерб хаммамом.

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