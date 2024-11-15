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В Госдуме оценили идею отменить маткапитал в пользу ежемесячных выплат

Депутат Буцкая: у россиян есть возможность распределить маткапитал по месяцам

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Pixabay

Россияне уже имеют возможность получать маткапитал в виде ежемесячных выплат, каждая из которых будет равна МРОТ. Отменять полностью его в пользу таких выплат не нужно, так как он зарекомендовал себя как эффективная мера по улучшению демографической ситуации, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Так депутат в беседе с НСН отреагировала на предложение священника из Екатеринбурга заменить маткапитал на выплату женщинам МРОТ каждый месяц, пока ребенку не исполнится 18 лет.

«Материнский капитал – это демографическая мера, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Доказательство тому - плюс 2,5 миллиона детей, которые у нас родились», — заявила Буцкая, напомнив, что маткапитал тратят не только на покупку жилья, но и на образование.

При желании можно оформить выплаты из суммы маткапитала, которые будут равны прожиточному минимум в каждом отдельном регионе, добавила парламентарий. Правда, для этого доход семьи не должен превышать два МРОТ на каждого человека.

Напомним, с предложением отменить маткапитал выступил священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло, заявив, что «это помощь девелоперам и строителям». Защитить рожениц он призвал ежемесячной выплатой МРОТ, подчеркнув, что если, к примеру, в семье пять человек, то это будет «нормальная зарплата».

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивный маткапитал.

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