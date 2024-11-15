Путин встретился с главой «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. О встрече сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече они обсудили подготовку проекта развития космической деятельности, отметили в пресс-службе. Путин напомнил, что в конце 2023 года по этому поводу проводили совещание и было поручено подготовить проект. Борисов доложил о составе национального проекта, основных целях, задачах, ожидаемых результатах.

Президент также расспросил Борисова о его поездке в детский оздоровительный лагерь «Артек». Тот рассказал, что во время своего визита он встречался с молодежью и у них состоялся очень интересный разговор. Глава «Роскосмоса» рассказал им об истории мировой космонавтики, о роли и месте Советского Союза и России.

Борисов также признался, что его поразили масштабы реконструкции, строительства оздоровительного центра. Он отметил, что ожидается 100-летие лагеря, поэтому он остался доволен этой поездкой.

Ранее правительство РФ одобрило соглашение с Алжиром о мирном космосе.