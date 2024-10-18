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Правительство РФ одобрило соглашение с Алжиром о мирном космосе

Кабмин России одобрил соглашение между РФ и Алжиром о мирном космосе

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Телеграм-канал «Правительство России»

Правительство Российской Федерации приняло решение одобрить соглашение о партнерстве в сфере мирного использования космического пространства между Россией и Алжиром. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Правительство Российской Федерации постановляет одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Алжирской Народной Демократической Республики о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанное в г. Москве 15 июня 2023 г.», — говорится в тексте документа.

Также кабмин решил представить в Госдуму проект федерального закона для ратификации соглашения и назначил замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева официальным представителем правительства для обсуждения этого вопроса в обеих палатах.

В конце сентября глава российского МИД Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе. После этого лидеры МИД двух стран провели переговоры.

Ранее в МИД пообещали сохранить космос мирным и без ударных средств.

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