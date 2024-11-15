Заводы в столице Башкортостана начали готовить к возможной атаке БПЛА

Уфимские предприятия начали готовить к возможной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Ufa1 со ссылкой на источник.

По словам собеседника канала, после появления сообщения об угрозе атаки дронов в одном из соседних регионов на заводах Уфы приняли меры безопасности.

31 октября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что промышленные предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса подверглись атаке украинских дронов. После инцидента власти сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений. Хабиров уточнил, что эта система включает в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.