Беспилотники атаковали промзону в Уфе

Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке украинских дронов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было три.
«Мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений», — отметил глава региона.
Он уточнил, что эта система включает в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.
По словам Хабирова, первый дрон упал на территории одного из предприятий. Взрывной волной в здании выбило стекла. Два других беспилотника упали в промзоне.
Глава Башкирии обратил внимание, что жертв и разрушений нет. Предприятия после атаки функционируют в штатном режиме. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Ситуация находится под контролем.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей региона подготовиться к возможным атакам украинских дронов.
Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.