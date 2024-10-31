Беспилотники атаковали промзону в Уфе

Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке украинских дронов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было три.

«Мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений», — отметил глава региона.

Он уточнил, что эта система включает в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.

По словам Хабирова, первый дрон упал на территории одного из предприятий. Взрывной волной в здании выбило стекла. Два других беспилотника упали в промзоне.

Глава Башкирии обратил внимание, что жертв и разрушений нет. Предприятия после атаки функционируют в штатном режиме. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Ситуация находится под контролем.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей региона подготовиться к возможным атакам украинских дронов.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.