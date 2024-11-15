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«Исламский джихад» показал новое видео с заложником-россиянином в Газе

«Исламский джихад» опубликовал еще одно видео с заложником-россиянином в Газе

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Посольство Израиля в России/Telegram

Палестинское движение «Исламский джихад» (организация запрещена в России) опубликовало еще одно видео с заложником-россиянином, которого удерживают в секторе Газа с октября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах мужчина, представившийся Александром Труфановым, предположительно, под давлением своих похитителей на иврите обратился к лидеру партии ШАС (израильская ультра-религиозная политическая партия. — «Газета.Ru») Арье Дери.

Он попросил повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство, чтобы они сделали все возможное для заключения сделки и не дали Нетаньяху «бросить заложников».

Первое видео с Труфановым движение опубликовало два дня назад. На нем он пожаловался на трудную ситуацию, в которой оказался вместе с другими заложниками. По его словам, им не хватает воды, закончились средства гигиены, а также возникают перебои с электричеством.

24 октября заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что всего в Палестине удерживают двух россиян — взятого в плен во время боев офицера израильской армии Труфанова (у него также есть израильский паспорт) и также служившего в ЦАХАЛ уроженца Донецка Максима Харкина.

Россиян, по словам Марзука, готовятся освободить в приоритетном порядке, но только в рамках сделки по обмену с палестинскими заключенными в Израиле.

Ранее президент Израиля заявил о возможном спасении заложников в Газе.

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