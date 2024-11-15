Россиянам объяснили, как защититься от кибермошенников в сети

С каждым днем кибермошенники становятся все активнее, поэтому крайне важно защищать свои личные данные в интернет-пространстве. Об этом в беседе с РИАМО напомнил заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско.

«В мой адрес с каждым разом чаще поступают обращения от жителей, оказавшихся в данной ситуации. Конечно, чаще это дети и люди пожилого возраста, поскольку именно они менее критично относятся к информации, получаемой в сети», — рассказал эксперт.

Он посоветовал никогда не переходить по сомнительным ссылкам, даже если их прислал якобы близкий человек. Кроме того, по его словам, ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам пароли из SMS-сообщений, а так же реквизиты банковских карт и счетов.

Не стоит общаться с сотрудниками банков, звонящих с незнакомого или подозрительного номера, а также устанавливать любые приложения на смартфон или компьютер по их просьбе, добавил Дениско.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого объяснил, как избежать мошеннического кредита. Он посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю, поскольку в сегодняшних условиях это необходимое условие финансовой безопасности.

Ранее эксперт рассказал, как защититься от карманников.