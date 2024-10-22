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Россиянам объяснили, как избежать мошеннического кредита

Юрист Соловьев объяснил, как защититься от мошеннического кредита на госуслугах

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Depositphotos

Россиянам следует регулярно проверять свою кредитную историю – в сегодняшних условиях это необходимое условие финансовой безопасности. Мошенники внедряют все новые схемы, чтобы обмануть жертву, поэтому нужно предпринять меры для защиты своих средств, объяснил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Среди условий, которые помогают защититься от мошенников, Соловьёв назвал стандартные правила, в том числе напомнил, что нельзя переходить по ссылкам в сообщениях, письмах, отвечать на незнакомые СМС. Также следует всегда помнить, что никогда сотрудники правоохранительных органов и банков не звонят гражданам с какой-то служебной информацией и не навязывают кредит, отметил юрист.

Действенной мерой будет самозапрет на оформление кредитов – этот механизм станет россиянам доступен с марта будущего года, напомнил Соловьёв.

«До этой даты такая возможность есть при обращении в банк, в котором у гражданина есть счета», — добавил он.

В Госдуме до этого сообщили, что сегодня закредитованность россиян бьет все рекорды – порядка 13 млн жителей страны вынуждены гасить одновременно по три потребительских займа, не считая ипотеку и автокредит. Депутаты также считают, что самозапрет станет мерой поддержки жителей, которая будет защищать их.

Напомним, что самозапрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Подчеркивается, что целью ввода такой меры является защита от мошенничества.

Ранее юрист рассказал, кому полезно установить самозапрет на кредиты.

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