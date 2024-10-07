Эксперт рассказал, как защититься от карманников

Современные карманники хорошо осведомлены о системах видеонаблюдения и избегают мест с большим количеством камер. Чаще всего они действуют на перронах, автобусных остановках и в переполненном общественном транспорте, где могут быстро скрыться после кражи. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Опытные воры вытаскивают кошельки за считанные минуты, используя толчки и давку. Особенно уязвимыми являются туристы и люди из небольших населенных пунктов, не привыкшие к угрозе кражи. Профессиональные воры могут маскироваться, чтобы усыпить бдительность окружающих. Сегодня основной целью карманников может являться не наличка или сами гаджеты (телефоны), а SIM-карта. С развитием технологий карманники все чаще интересуются не телефонами или наличкой, а SIM-картами. С их помощью преступники получают доступ к интернет-банкингу и могут списывать деньги или оформлять кредиты на жертву», — отметил экономист.

По его словам, при краже или утере телефона важно немедленно заблокировать вашу SIM-карту (позвонив оператору или в приложении оператора) и банковские карты, обратившись в банк (по телефону горячей линии или также в приложении). Эксперт посоветовал блокировать в первую очередь банковские карты, привязанные к утерянному номеру телефона.

Щербаченко настоятельно рекомендовал сообщать о краже сразу в полицию, даже если ущерб кажется незначительным. Не стоит пересчитывать деньги, а также активно показывать кошельки в людных местах, хранить дорогие телефоны в задних карманах, так как это делает вас уязвимым для карманников, подчеркнул эксперт. Расстегнутая дамская сумочка — это прямое приглашение для воров, уточнил экономист.

Он дал лайфхак, как защититься от карманников:

• Осторожность в общественном транспорте: будьте особенно внимательны при посадке и высадке из переполненных вагонов. Держите сумки и кошельки ближе к себе.

• ⁠Избегайте людных мест: переполненных автобусов или электричек, особенно если едете один с большой суммой денег. Если возможно, старайтесь избегать больших скоплений людей.

• ⁠Используйте защитные аксессуары: рассмотрите возможность использования сумок с защитой от вскрытия и карманов с молниями.

• Обратите внимание на окружающих: следите за теми, кто может вести себя подозрительно — слишком близко подходит, пытается отвлечь вас разговором или толкается.

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