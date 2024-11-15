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В Одессе после взрывов начался пожар

«Страна.ua»: в центре Одессы после взрывов загорелось здание

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Павел Михеев/РИА «Новости»

Пожар начался в центре Одессы после того, как в городе произошли несколько взрывов. Об этом написало украинское издание «Страна.ua», сославшись на местные паблики.

«Сообщают, что горит здание в центре города», — говорится в материале.

О какой именно постройке идет речь, в публикации не уточняется.

В ночь на 15 ноября на территории Одессы зафиксировали серию взрывов. Мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале рассказал, что из-за оперативной обстановки в населенном пункте была остановлена работа одной из котельных. Причиной послужило повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения, пояснил чиновник.

14 ноября в Днепропетровской области выявили повреждение инфраструктурных объектов. Но сообщивший об этом глава администрации региона Сергей Лысак не стал раскрывать количество и тип построек, которым был нанесен ущерб. Он только добавил, что еще урон получила одна из линий электропередачи.

За день до этого руководитель администрации Полтавской области Филипп Пронин рассказал об ударе по местному промышленному объекту. Последний находится в Миргородском районе.

Ранее в Киевской области после взрывов загорелись склады.

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