На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Полтавской области

В Полтавской области Украины в результате удара беспилотников повреждено промышленное предприятие. Об этом заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

«Нанесен удар по промышленному объекту в Миргородском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:52 по московскому времени.

В начале октября Пронин сообщал, что в Полтавской области получил повреждения еще один промышленный объект. По его словам, ударам подверглись местные инфраструктурные объекты. Они наносились при помощи баллистических ракет, уточнил чиновник.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года.