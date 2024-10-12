Ученые обнаружили на орбите губительные электроны, возникающие во время гроз

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере открыли существование высокоэнергетических электронов на низкой околоземной орбите. Эти частицы способны повреждать спутники и вызывать рак у космонавтов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ранее было известно, что при вспышках молний на Земле часть энергии уходит в космос в виде радиоволн. Если эти волны сталкиваются с электронами в радиационных поясах планеты, они могут вытолкнуть их наружу.

В новом исследовании команда проанализировала данные с выведенного из эксплуатации спутника NASA и обратила внимание на необычное явление — сгустки энергии, двигавшиеся через внутренний радиационный пояс.

Исследователи сопоставили эти события с информацией о грозах и обнаружили взаимосвязь между ударами молний и фиксацией высокоэнергетических импульсов в радиационном поясе.

По словам ученых, электрические разряды в атмосфере заставляют электроны во внутреннем поясе хаотично перемещаться между северным и южным полушариями Земли, врезаясь друг в друга.

Специалисты отметили, что эти сверхзаряженные электроны способны проникать через металл спутников и повреждать их платы. Они также представляют угрозу для находящихся на орбите людей из-за своего канцерогенного воздействия.

Ранее ученые открыли новый феномен, переносящий энергию гроз в радиационные пояса Земли.