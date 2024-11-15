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Представлявшемуся генералом ФСБ жителю Крыма вынесли приговор за мошенничество

Лжегенералу ФСБ дали 2,5 года общего режима за обман крымчан

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Shutterstock

Мошенник, который представлялся генералом ФСБ, получил срок в Крыму. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России, пишет РИА Новости.

Следствие установило, что мужчина под видом высокопоставленного сотрудника спецслужб вымогал деньги у жителей полуострова. Так, одному пострадавшему он предлагал через свои «связи» в правоохранительных органах решить вопросы о прекращении уголовного дела.

В итоге за услуги лжегенерал потребовал у фигуранта вознаграждение в размере 1,2 млн рублей. На деле же никаких связей и возможностей помочь не было. Лжесотрдника ФСБ задержали.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима.

В этот же день в Петербурге полицейские поймали 26-летнюю девушку, которая обманула пенсионерку, представившись ей «сотрудницей ФСБ». С 89-летней женщиной по телефону связались неизвестные. Злоумышленники представлялись якобы сотрудниками администрации Невского района и ФСБ. Они убедили пенсионерку «задекларировать» свои сбережения.

Ранее мошенники запугали пенсионерку и выманили у нее 31,5 млн рублей.

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