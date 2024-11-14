Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники запугали пенсионерку и выманили у нее 31,5 млн рублей

В Хабаровском крае пенсионерка лишилась 31,5 млн после общения с мошенниками

close
Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Хабаровского края оформила несколько кредитов, продала земельный участок, сняла со счетов все накопления и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 76-летняя жительница Хабаровска. Женщина сообщила, что в сентябре с ней связались неизвестные. От имени сотрудников банка они предложили ей обновить мобильное приложение.

Спустя некоторое время пенсионерке стали поступать звонки от лжесиловиков. Злоумышленники запугали потерпевшую уголовным преследованием за якобы сомнительные финансовые операции, заставили ее снять со счетов все накопления и перевести их на указанные реквизиты. Мошенники потребовали соблюдения полной конфиденциальности, пригрозив, что в случае разглашения опасность может грозить близким горожанки.

Затем аферисты смогли убедить женщину, что некие люди пытаются от ее имени взять кредиты. Думая, что отменяет заявки, горожанка оформила в банке заем на полтора миллиона рублей, который тоже отправился неизвестным. Преступники также заставили пенсионерку продать земельный участок.

Только после того как женщина лишилась денег и имущества, она стала подозревать, что общалась с аферистами. В банке, а затем в полиции догадки потерпевшей подтвердили. Общая сумма ущерба составила 31,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее у народного артиста СССР Виноградова выманили более 15 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами