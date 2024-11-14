Мошенники запугали пенсионерку и выманили у нее 31,5 млн рублей

Жительница Хабаровского края оформила несколько кредитов, продала земельный участок, сняла со счетов все накопления и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 76-летняя жительница Хабаровска. Женщина сообщила, что в сентябре с ней связались неизвестные. От имени сотрудников банка они предложили ей обновить мобильное приложение.

Спустя некоторое время пенсионерке стали поступать звонки от лжесиловиков. Злоумышленники запугали потерпевшую уголовным преследованием за якобы сомнительные финансовые операции, заставили ее снять со счетов все накопления и перевести их на указанные реквизиты. Мошенники потребовали соблюдения полной конфиденциальности, пригрозив, что в случае разглашения опасность может грозить близким горожанки.

Затем аферисты смогли убедить женщину, что некие люди пытаются от ее имени взять кредиты. Думая, что отменяет заявки, горожанка оформила в банке заем на полтора миллиона рублей, который тоже отправился неизвестным. Преступники также заставили пенсионерку продать земельный участок.

Только после того как женщина лишилась денег и имущества, она стала подозревать, что общалась с аферистами. В банке, а затем в полиции догадки потерпевшей подтвердили. Общая сумма ущерба составила 31,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

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