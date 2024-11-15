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Петербургские полицейские поймали лжесотрудницу ФСБ, обманувшую пенсионерку

78.ru: в Петербурге поймали лжесотрудницу ФСБ, обманувшую пенсионерку

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Shutterstock

В Петербурге полицейские поймали 26-летнюю девушку, которая обманула пенсионерку, представившись ей «сотрудницей ФСБ». Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, с 89-летней женщиной, проживающей на Товарищеском проспекте, по телефону связались неизвестные. Злоумышленники представлялись якобы сотрудниками администрации Невского района и ФСБ. Они убедили пенсионерку «задекларировать» свои сбережения.

Пожилая петербурженка последовала инструкциям аферистов и 7 ноября передала имеющиеся у нее деньги курьеру. Общий ущерб составил 180 тысяч рублей.

Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в причастности к преступлению задержали безработную девушку — предварительно, именно она представлялась якобы сотрудницей ФСБ и обманула пенсионерку.

Ранее мошенники запугали пенсионерку и выманили у нее 31,5 млн рублей.

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