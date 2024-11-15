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Борис Кагарлицкий потребовал не включать его в списки на обмен заключенными

Социолог Кагарлицкий призвал не включать его в списки на обмен заключенными

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Андрей Стенин/РИА Новости

Социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) заявил, что не хочет уезжать из России, и попросил не включать его в какие-либо списки для обмена заключенными. Ученого цитирует РБК.

«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — сказал социолог.

Он также пообещал засудить любое зарубежное правительство за похищение, если его включат в списки на обмен, и призвал других заключенных не соглашаться на «высылку из государства», которая, по его словам, является «мягкой формой репрессий».

В феврале Кагарлицкого приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в публикации видеоролика, который был признан направленным на публичное оправдание терроризма. Речь идет о видео под названием «Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре», в котором социолог комментировал теракт на Крымском мосту, имевший место в октябре 2022 года. Впоследствии этот видеоматериал был удален.

Ранее стало известно, что осужденный социолог Кагарлицкий задолжал государству почти 50 тысяч рублей.

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