В Эстонии зафиксировали рост преступности из-за бедности населения

В Эстонии зафиксировали рост преступности на фоне ухудшения социально-экономического положения граждан. Об этом пишет издание Postimees со ссылкой на министра юстиции и цифровых технологий Лиису-Ли Пакосту.

По ее словам, в основном стало больше тех, кто крадет еду и вещи первой необходимости. Задержанные признавались, что пошли на такой шаг из-за того, что им не хватает денег на жизнь.

Пакоста добавила, что в течение 10 лет уровень преступности в Эстонии снижался, но потом начал вновь расти. По данным Минюста, показатель в 2023 году увеличился примерно на 4%, самый сильный рост зафиксирован среди случаев мошенничества.

До этого временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин сообщал, что в случае принятия поправок в конституцию Эстонии тысячи россиян столкнутся с дискриминацией. По его словам, поправки лишат права голоса около 70,4 тысячи граждан России и более тысячи граждан Белоруссии. Он считает, что такие ограничения носят дискриминационный и русофобский характер.

Ранее сообщалось, что Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи.