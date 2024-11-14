В посольстве РФ в Эстонии рассказали о новом виде дискриминации россиян

В случае принятия поправок в конституцию Эстонии тысячи россиян столкнутся с дискриминацией. Об этом сообщил «Известиям» временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин.

По его словам, поправки лишат права голоса около 70,4 тысячи граждан России и более тысячи граждан Белоруссии. Он считает, что такие ограничения носят дискриминационный и русофобский характер.

Дипломат обратил внимание на необоснованность тезиса, что сохранение за россиянами возможности участвовать в политической жизни страны представляет угрозу для ее безопасности. Однако сами проживающие в Эстонии россияне вносят вклад в развитие страны и платят налоги, подчеркнул он.

Оппозиционная эстонская партия Isamaa в октябре инициировала внесение поправок в конституцию о запрете иностранным гражданам, в том числе россиянам, принимать участие в муниципальных выборах. Соответствующее предложение выдвинул председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер на заседании рийгикогу (местного парламента).

По словам Сеэдера, право голоса на выборах должно быть только у граждан Эстонии, либо же у граждан стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО.