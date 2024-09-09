Санкции против РФ вызвали дефицит морепродуктов в США и Европе

Санкции против России привели к дефициту морепродуктов в США и Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет на импорт российских крабов, трески и минтая вызвал рост цен и поставил под угрозу рыбную отрасль западных стран.

С марта 2022 года США начали ограничивать ввоз рыбы из России. Сначала запретили импорт лосося, трески, краба и минтая, а затем и всех продуктов переработки морепродуктов российского происхождения. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предупреждала о негативных последствиях для потребителей.

Американские компании, занимавшиеся поставками российского краба, оказались на грани банкротства. Marine Fishing International (MFI) и ее владелец Whittier Seafood столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций.

В Европе ситуация не лучше. В Великобритании стоимость популярного блюда «фиш-энд-чипс» выросла почти вдвое из-за ограничений на поставки трески. Германия ожидает резкого роста цен на минтай в преддверии новых санкций.

«Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески. Под угрозой увольнения могут оказаться около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки. Трех лет будет достаточно, чтобы погубить нашу отрасль», — заявил управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штеффен Майер.

В конце прошлой недели россиянам пообещали , что дефицита красной рыбы перед Новым годом не ожидается, несмотря на сокращение вылова вдвое. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, объем добычи в этом году составит около 250-260 тыс. тонн, а цены на продукцию могут измениться.

Ранее Росрыболовство предложило ограничить вывоз красной икры с Дальнего Востока.