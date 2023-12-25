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Эксперты рассказали, как правильно размораживать и варить креветки

ОСН: если креветки сварить без разморозки, то мясо будет «резиновым»

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Креветки можно легко испортить, если неправильно их приготовить. Так, к примеру, варка без предварительной разморозки приведет к тому, что мясо станет «резиновым». Важно также не переварить морепродукты, выяснила у экспертов Общественная служба Новостей.

Если в кипяток бросить замороженные креветки, то они проварятся неравномерно. Разморозить их можно двумя способами: либо в холодильнике на полке, а затем — при комнатной температуре, либо в прохладной воде.

При покупке варено-мороженых креветок нужно учитывать, что их варили в морской воде на борту рыболовецкого судна. В этом случае морепродукты можно есть сразу после разморозки. Также в этом случае креветки обдают кипятком и подают на стол с пряными соусами.

Неочищенные креветки, по мнению специалистов, обладают более ярким вкусом, так как головы и панцири делают бульон или соус насыщеннее, а хитин защищает мясо морепродуктов от избытка соли. Важно не переборщить с варкой, подчеркивают эксперты. Так, если речь идет о некрупных креветках, то готовить их в среднем следует от 1 до 2 минут, более крупные — от 2 до 3 минут с момента закипания воды. При этом следует учитывать и время остывания морепродуктов, поэтому остановить процесс варки можно, если выложить креветки на лед.

Напомним, врачи считают креветки одним из источников коллагена, необходимого для здоровья кожи, волос, ногтей, суставов и связок, а также сосудов.

Ранее шеф-повар рассказала россиянам о модной альтернативе оливье — салате с креветками.

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