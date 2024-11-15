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Бездомная собака набросилась на новосибирскую воспитательницу, когда та шла с работы

Mash: в Новосибирской области собака набросилась на шедшую с работы женщину

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Shutterstock

В Новосибирской области бездомная собака набросилась на воспитательницу, которая шла с работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Каргате. Собака из стаи набросилась на женщину, когда та шла с работы. Воспитательнице удалось отбиться от животного сумкой. Информации о состоянии россиянки не поступало.

Все собаки, которые были в стае, чипированы. Сообщается также, что местные жители уже жаловались на беспризорных псов, которые растаскивают мусор из урн.

До этого в Забайкальском крае сторожевой пес напал на двух сестер на автостоянке и чуть не разодрал их. После этого обе женщины попали в больницу с рваными ранами. Отмечается, что алабая на парковке держит его владелец — собака была привязана к столбу и сорвалась.

Ранее россиянка избила палкой сотрудников службы отлова, защищая бездомных животных.

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