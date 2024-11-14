Россиянка избила палкой сотрудников службы отлова, защищая бездомных животных

Жительница Кызыла напала на сотрудников отлова, чтобы защитить беспризорных собак, сообщила Сапа.

По данным Telegram-канала, одна и та же женщина совершила два нападения на отловщиков, в обоих случаях она пыталась отбить пойманное ими на улице животное. В первый раз горожанка избила мужчин тростью, а во второй — отхлестала веткой. Пострадавшими оказались сотрудники местного приюта, сейчас они работают в условиях карантина, объявленного из-за нескольких случаев бешенства у собак.

В администрации города отметили, что подобные инциденты затрудняют поимку бездомных животных, хотя сотрудники службы отлова делают все возможное, чтобы защитить население от опасной болезни. Также сообщается, что юристы организации собираются предъявить агрессивной женщине, попавшей на видео, иск.

Ранее на Сахалине отловщики избили дубинкой мать с ребенком и усыпили их собаку.