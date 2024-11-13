В МВД Абхазии оценили обстановку после протестов

Министерство внутренних дел Абхазии работает в обычном режиме, ситуация в республике стабилизировалась после событий 11-12 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Роберта Киута.

«На усиленный режим МВД не переходило, служба все эти дни велась в обычном режиме. Ситуация в стране спокойная», — заявил он.

В ночь на 12 ноября возле здания Службы госбезопасности собрались десятки человек и потребовали освобождения группы оппозиционных депутатов, задержанных сотрудниками СГБ.

К утру 12 ноября протестующие заблокировали три ключевых моста в городе. После переговоров с властями временно разблокировали Кодорский мост, который ведет в Восточную Абхазию. Заблокированными остаются два моста — Верхнегумистинский и Нижнегумистинский, связывающие Западную Абхазию с Сухумом.

До этого сообщалось, что пятерых оппозиционеров задержали после возвращения с собрания общественности в Гудауте. На нем обсуждалось соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний в республике. По итогам обсуждения участники обратились к парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

Ранее в Сухуме произошла потасовка между силовиками и оппозицией.