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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 79% россиян положительно оценивают работу Путина, столько же доверяют ему

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Восемь из десяти (79%) опрошенных россиян скорее хорошо оценили работу президента России Владимира Путина и столько же доверяют ему. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос «ФОМнибус» провели с 8 по 10 ноября среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

В то же время 8% опрошенных скорее плохо оценили работу главы государства. Также 11% респондентов признались в недоверии Путину. Половина (51%) опрошенных россиян заявили, что российское правительство работает хорошо, но 27% плохо оценили работу кабмина.

Респондентам также предложили представить, что уже в следующее воскресенье пройдут выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 9% проголосовали за КПРФ, 8% — за ЛДПР, 4% — за партию «Новые люди», 3% — за «Справедливую Россию».

Накануне специалисты Института социологии ФНИСЦ Российской академии наук (РАН) заявили, что переживаемые нашими согражданами социальные чувства отличаются стабильностью и характеризуются преобладанием позитивного мироощущения над негативным.

Ранее россияне отметили важность опросов общественного мнения.

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