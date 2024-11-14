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Социологи РАН заявили о позитивном мироощущении у россиян

РАН: позитивное мироощущение у жителей России преобладает над негативным

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Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Переживаемые нашими согражданами социальные чувства отличаются стабильностью и характеризуются преобладанием позитивного мироощущения над негативным. Об этом заявили специалисты Института социологии ФНИСЦ Российской академии наук (РАН) в докладе «Российская повседневность сегодня: по материалам социологического мониторинга», передает ТАСС.

«Наиболее распространенная в настоящее время массовая позитивная эмоция (ее ощущали часто примерно 45%) — осознание поддержки со стороны людей из своего окружения», — рассказали ученые.

При этом отмечалось, что по 20-30% опрошенных ощущали чувства несправедливости происходящего, неопределенности будущего и беспомощности.

Сколько человек приняли участие в социальном опросе, не уточняется. Известно, что репрезентативная выборка набиралась из жителей 22 субъектов РФ с охватом 112 поселений, в том числе двух мегаполисов, 19 административных центров субъектов РФ, 35 районных центров, 19 поселков городского типа и 37 сел.

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