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Уборщица отдала мошенникам 9 млн рублей, полученные за сгинувшего на СВО сына

Baza: в Подмосковье аферисты забрали у женщины деньги, полученные за сына на СВО

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Ilya Naymushin/Reuters

В Подмосковье 67-летняя женщина отдала мошенникам почти все деньги, которые получила за сына, сгинувшего на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, в конце сентября с женщиной, работающей уборщицей в школе, связались неизвестные. Они представлялись якобы сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убеждая пожилую россиянку перевести средства на «безопасный счет» под предлогом их сохранения.

Женщина поверила аферистам и последовала их инструкциям. В течение двух недель она переводила злоумышленникам деньги — общий ущерб составил более 9 млн рублей. Позже она рассказала следователям, что не знала о таком виде мошенничества.

Сообщается, что после того, как ее сын сгинул на СВО, женщина получила выплату в 10 млн рублей. Почти все эти деньги в результате оказались в руках мошенников.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам почти 6 млн рублей, которые копила всю жизнь.

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